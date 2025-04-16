ВСУ атаковали отряд спасателей во время тушения ветряной подстанции «Сивашская», 6 ранены

Шесть спасателей попали под повторный удар украинского БПЛА во время тушения ветряной электроподстанции «Сивашская» в Херсонской области, они получили осколочные ранения. О новой подлости ВСУ сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Ночью, около 01:00 [мск], враг обстрелял подстанцию ВЭС «Сивашская» в Чаплинском муниципальном округе. При тушении пожара наши спасатели подверглись атаке вражеского дрона. Пострадали шесть человек из числа личного состава, у всех множественные осколочные ранения», — написал Сальдо в телеграм-канале и уточнил, что все пострадавшие находятся в больнице, но угрозы их жизням нет.