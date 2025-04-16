Спасибо Трампу! Apple предрекли возвращение в Россию

Apple может вернуться в Россию через параллельный импорт, полагает преподаватель РЭУ имени Плеханова Юлия Шайхразеева. По её словам, американский цифровой гигант рассмотрит такую возможность под давлением экономических проблем, обоснованных введёнными президентом США Дональдом Трампом пошлинами.

«С учётом недавнего указа президента США Дональда Трампа о введении взаимных пошлин, компании, такие как Apple, могут воспользоваться преимуществами стран с низкими ставками, например, Бразилии или Мексики для поставок своей продукции в Россию», — отметила собеседница RuNews24.ru.

Примечательно, что возвращение Apple в Россию через параллельный импорт может стать сигналом для других западных компаний. При этом иностранные фирмы могут улучшить своё экономическое положение, ведь их продукция пользуется популярностью в нашей стране. Эксперт уверена, что Apple и другие бренды могут открыть в РФ новые пути для стратегического роста и успеха.