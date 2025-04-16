ВСУ «неуправляемым оружием» пытаются дотянуться до Москвы из мести за «ад» на поле боя
ZV: ВСУ используют неуправляемые БПЛА «Лютый» для ударов по России из мести
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Украинские военные применяют неуправляемые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Лютый» для ударов по регионам России, в том числе по Шуе Ивановской области. Об этом пишет автор Телеграм-канала ZАПИСКИ VЕТЕРАНА , который называет действия ВСУ местью из-за успехов Российской армии в ходе СВО.
Военкор обратил внимание на то, что украинские БПЛА «Лютый» обладают низкой точностью, поскольку они могут бить исключительно по предварительно заданным координатам. А это неэффективно в связи с постоянной сменой мест размещения своих объектов российскими военнослужащими. Как заметил автор, ВСУ продолжают запуск беспилотников, несмотря на их ограничения, чтобы отомстить за военные поражения. На это военкор списал также удары по Белгороду и Шебекино с использованием реактивных систем залпового огня.
«У них нет ракет способных дотянуться до Москвы и других городов центральной России, поэтому используют то, что есть и что способно дотянуться туда. Были бы ракеты, они бы их применяли без промедлений и каких-либо колебаний», – заключил военкор.
Силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников над Шуей Ивановской области 16 апреля. По информации Минобороны, в течение 90 минут было сбито семь дронов типа «Лютый», оснащённых 60-килограммовыми осколочно-фугасными боеприпасами. Один из беспилотников, рухнув на землю, не сдетонировал, в то время как взрыв другого был запечатлён очевидцами. Налёт неуправляемых дронов ВСУ привёл к ранению двух человек.