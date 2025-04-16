ВСУ «‎неуправляемым оружием» пытаются дотянуться до Москвы из мести за «‎ад» на поле боя

Украинские военные применяют неуправляемые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Лютый» для ударов по регионам России, в том числе по Шуе Ивановской области. Об этом пишет автор Телеграм-канала ZАПИСКИ VЕТЕРАНА , который называет действия ВСУ местью из-за успехов Российской армии в ходе СВО.

Военкор обратил внимание на то, что украинские БПЛА «Лютый» обладают низкой точностью, поскольку они могут бить исключительно по предварительно заданным координатам. А это неэффективно в связи с постоянной сменой мест размещения своих объектов российскими военнослужащими. Как заметил автор, ВСУ продолжают запуск беспилотников, несмотря на их ограничения, чтобы отомстить за военные поражения. На это военкор списал также удары по Белгороду и Шебекино с использованием реактивных систем залпового огня.