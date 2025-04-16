Добровольцы отряда «БАРС-Курск» уничтожили украинский дрон «Лютый» весом 200 кг

БПЛА, изготовленный из стеклопластика и обладающий внушительными габаритами (вес около 200 кг), представлял серьёзную угрозу, так как способен нести 50-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть.

Напомним, на днях Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности главы Курской области, продемонстрировал впечатляющую находку из приграничных районов региона: беспилотник ВСУ весом 200 килограммов. Подчеркнув титанический труд специалистов по разминированию, он отметил, что каждый день в приграничье обезвреживаются десятки тысяч смертельно опасных объектов, включая мины, снаряды и другие боеприпасы. Только недавно сапёры нейтрализовали более 44 тысяч взрывоопасных «сюрпризов».