Добровольцы отряда «БАРС-Курск» уничтожили украинский дрон «Лютый» весом 200 кг
В Глушковском районе Курской области слаженные действия добровольческой бригады «БАРС-Курск» и сапёров Росгвардии позволили ликвидировать украинский беспилотный летательный аппарат «Лютый».
Уничтожение БПЛА «Лютый» в Глушковском районе. Фото © Telegram/«БАРС-Курск»
БПЛА, изготовленный из стеклопластика и обладающий внушительными габаритами (вес около 200 кг), представлял серьёзную угрозу, так как способен нести 50-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть.
Украинский беспилотник «Лютый». Фото © Telegram/«БАРС-Курск»
Напомним, на днях Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности главы Курской области, продемонстрировал впечатляющую находку из приграничных районов региона: беспилотник ВСУ весом 200 килограммов. Подчеркнув титанический труд специалистов по разминированию, он отметил, что каждый день в приграничье обезвреживаются десятки тысяч смертельно опасных объектов, включая мины, снаряды и другие боеприпасы. Только недавно сапёры нейтрализовали более 44 тысяч взрывоопасных «сюрпризов».
Ранее российские силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников над Ивановской областью 16 апреля. По информации Минобороны, в течение 90 минут было сбито семь дронов типа «Лютый», оснащённых 60-килограммовыми осколочно-фугасными боеприпасами. Один из беспилотников, рухнув на землю, не сдетонировал, в то время как взрыв другого был запечатлён очевидцами. Инцидент, произошедший в районе Шуи, привёл к ранениям двух человек.
Telegram/«БАРС-Курск»