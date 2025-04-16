Отёк мозга и эбола: Коматозного полковника МВД гробят тайские врачи, вымогая деньги у его жены
Бывший замначальника тюменского УБОПа Шаров впал в кому на отпуске в Таиланде
Бывший замначальника тюменского УБОПа Шаров попал в больницу в Таиланде. Фото © Telegram / Mash
Бывший замначальника тюменского УБОПа Григорий Шаров впал в кому во время семейного отпуска в Таиланде. По словам его жены, медики пытаются выманить у пары деньги, отказывают в транспортировке и пугают возможностью заражения эболой.
Попал в больницу полковник МВД в отставке Григорий Шаров из-за недомогания — у него появились симптомы удушья после прилёта с женой на отдых в Паттайю. Мужчину госпитализировали, но на шестой день у него случился инсульт, а затем развился отёк мозга. Сейчас Шаров находится на искусственной вентиляции лёгких в тяжёлом состоянии, сообщает Mash.
Лечение оставляет желать лучшего: по всему телу пациента видны следы от уколов и пролежни. На все недовольства супруги медики отвечают, что возвращать мужчину домой нельзя, так как он может привезти с собой эболу. Документы и медицинские справки также не предоставляют. Жена подозревает, что врачи используют её мужа для практики — ставят капельницы и делают уколы, пока никто не наблюдает. Страховая компания не покрывает расходы на лечение, и супруга уже потратила более 650 тысяч рублей, а врачи так и не позволяют перевезти мужа в Россию.
Ранее в Таиланде скончался известный рэпер Паша Техник. Исполнитель умер в возрасте 40 лет. Его госпитализировали с передозировкой, а в больнице выявили бактериальную пневмонию. Прощание с рэпером состоялось 11 апреля в московском районе Лефортво. Церемония обернулась задержаниями и настоящим скандалом. Рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.