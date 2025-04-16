Почётного главу Федерации бокса Белгорода Тебекина обвинили в создании ОПГ

Владимир Тебекин, председатель Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области и почётный президент региональной Федерации бокса, находится под стражей по обвинению в организации преступного сообщества и финансовых преступлениях. Мещанский суд Москвы продлил срок его содержания под стражей на три месяца, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения.