Почётного главу Федерации бокса Белгорода Тебекина обвинили в создании ОПГ
Владимир Тебекин в 2017 году, тогда он был вице-президентом Федерации бокса России. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Владимир Тебекин, председатель Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области и почётный президент региональной Федерации бокса, находится под стражей по обвинению в организации преступного сообщества и финансовых преступлениях. Мещанский суд Москвы продлил срок его содержания под стражей на три месяца, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения.
Следственные органы предъявили Тебекину обвинения по четырём статьям Уголовного кодекса, включая создание организованного преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность и мошенничество в особо крупном размере. Параллельно с общественной деятельностью Тебекин занимал руководящие позиции в благотворительном фонде «Айсберг» и ранее был связан с бизнес-структурами региона, включая управляющую компанию «Приосколье».
Ранее стало известно о задержании экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Правоохранители также заявились с обысками к его бывшему заму Алексею Дедову. Их обоих подозревают в покровительстве коррупционной схеме по хищению более чем 200 миллионов рублей через Корпорацию развития Курской области. По такому обвинению они могут получить 10 лет тюрьмы. Суд поместил Смирнова под стражу на два месяца.