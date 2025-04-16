Генерала Спартака требуют полностью оправдать по делу о хищении 130 млн на «зубы дракона»
Адвокат Попова просит суд оправдать его по итогам следствия о мошенничестве
Иван Попов. Фото © Life.ru
Адвокат бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова попросил во время судебного заседания оправдать подзащитного, сославшись на то, что его вина не доказана по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге. Дело рассматривается Тамбовским гарнизонным военным судом.
«Выступая сегодня в прениях сторон в Тамбовском суде, я попросил полностью оправдать Иван Ивановича [Попова] по всем пунктам обвинения», — сказал адвокат Сергей Буйновский в беседе с ТАСС.
Напомним, Попова арестовали в мае 2024 года, заподозрив в мошенничестве. Следователи посчитали, что он похитил 1,7 тысячи тонны металлоизделий на сумму более 130 миллионов рублей. Попов попросил президента РФ Владимира Путина о помощи в поиске справедливости, указав, что он всегда был верен отечеству. Свою вину в хищении средств на «зубы дракона» подсудимый не признаёт. Прокурор требует, чтобы генерала посадили на 6 лет и лишили воинского звания. В переводе под домашний арест Спартаку отказано. В деле есть ещё два фигуранта: бизнесмен Сергей Моисеев и генерал-лейтенант Олег Цоков. Последний погиб в зоне СВО в 2023 году. Признательные показания изначально дал Моисеев, но позже он признался, что оговорил двух генералов.