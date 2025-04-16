Генерала Спартака требуют полностью оправдать по делу о хищении 130 млн на «зубы дракона»

Адвокат бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова попросил во время судебного заседания оправдать подзащитного, сославшись на то, что его вина не доказана по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге. Дело рассматривается Тамбовским гарнизонным военным судом.