Стало известно о новом повороте в деле генерала Спартака

Сам офицер присутствовал на заседании в онлайн-формате. Адвокаты военачальника указывали, что заявления судьи Тамбовского гарнизонного военного суда о том, что Попов может повлиять на свидетелей после изменения меры пресечения, «не соответствуют действительности». По решению суда генерал Спартак просидит в СИЗО как минимум ещё чуть более двух недель — до 27 апреля.