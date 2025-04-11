Стало известно о новом повороте в деле генерала Спартака
Суд отклонил жалобу на перевод генерала Попова под домашний арест из СИЗО
Генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko
Второй западный окружной военный суд запретил переводить обвиняемого в мошенничестве генерал-майора, бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Судья отклонил жалобу защиты Спартака.
«Апелляционную жалобу защиты на постановление Тамбовского гарнизонного военного суда от 28 февраля отклонить», — объявил в ходе заседания судья Игорь Другаченко.
Сам офицер присутствовал на заседании в онлайн-формате. Адвокаты военачальника указывали, что заявления судьи Тамбовского гарнизонного военного суда о том, что Попов может повлиять на свидетелей после изменения меры пресечения, «не соответствуют действительности». По решению суда генерал Спартак просидит в СИЗО как минимум ещё чуть более двух недель — до 27 апреля.
Напомним, что Спартака арестовали в мае 2024 года, заподозрив в мошенничестве. Следователи считали, что он похитил 1,7 тысячи тонны металлоизделий на сумму более 130 миллионов рублей. Попов попросил президента РФ Владимира Путина о помощи в поиске справедливости, указав, что он всегда был верен отечеству. Минобороны РФ позволило ему вернуться на СВО, однако прокурор требует, чтобы генерала посадили на 6 лет и лишили воинского звания.