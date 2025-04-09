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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 12:21

Прокурор просит лишить генерала Ивана Попова звания

Иван Попов. Фото © Life.ru

Иван Попов. Фото © Life.ru

Прокурор попросил лишить звания бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого судят по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Также обвинение запросило для генерала Спартака отбытие наказания в колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей.

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Напомним, что Попов был арестован в мае 2024 года. Следователи посчитали, что он замешан в хищении более 1,7 тысячи тонны металлоизделий на сумму боле 130 миллионов рублей. При этом более 500 военных встали на сторону арестованного военачальника. Бывший командующий даже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в поиске справедливости. Он подчеркнул, что всегда служил своей стране, безусловно исполняя приказы и достигая поставленных целей. Прокурор при этом остался непреклонен и запросил для Попова 6 лет колонии.

Александра Вишнякова
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