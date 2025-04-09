Прокурор запросил 6 лет колонии для генерала Ивана Попова
Иван Попов. Фото © Life.ru
Прокурор запросил для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова 6 лет лишения свободы в колонии общего режима по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский.
Напомним, что Попов был арестован в мае 2024 года. Следователи посчитали, что он замешан в хищении более 1,7 тысячи тонны металлоизделий на сумму боле 130 миллионов рублей. Спустя некоторое время экспертиза постановила, что подпись на документах, за которые генералу Спартаку светит внушительный срок, была фальшивой. Сторона защиты пыталась убедить суд в невиновности генерала. Более 500 военных в этом вопросе встали на сторону арестованного военачальника. Позже стало известно, что Попов получил разрешение Минобороны РФ отправиться на СВО. В связи с этим офицер просит суд приостановить делопроизводство в его отношении.