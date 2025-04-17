Трамп не разрешил Израилю атаковать иранские ядерные объекты

Президент США Дональд Трамп отменил готовящийся Израилем удар по ядерным объектам Ирана, отдав предпочтение дипломатическим переговорам с Тегераном. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

По данным издания, Израиль планировал атаковать иранские ядерные объекты уже в следующем месяце. Однако в последние недели Трамп отверг этот план, сделав ставку на переговоры об ограничении ядерной программы Ирана.

Решение президента стало итогом многомесячных обсуждений в Белом доме, где рассматривалась дилемма — продолжать дипломатический путь или поддержать Израиль в попытке воспрепятствовать созданию иранской ядерной бомбы. По информации NYT, среди высших чиновников сформировался «хрупкий консенсус» против военного вмешательства, особенно после заявлений Ирана о готовности к диалогу.