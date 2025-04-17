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17 апреля, 07:24

Трамп не разрешил Израилю атаковать иранские ядерные объекты

NYT: Трамп отменил удар Израиля по иранским ядерным объектам

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп отменил готовящийся Израилем удар по ядерным объектам Ирана, отдав предпочтение дипломатическим переговорам с Тегераном. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

По данным издания, Израиль планировал атаковать иранские ядерные объекты уже в следующем месяце. Однако в последние недели Трамп отверг этот план, сделав ставку на переговоры об ограничении ядерной программы Ирана.

Решение президента стало итогом многомесячных обсуждений в Белом доме, где рассматривалась дилемма — продолжать дипломатический путь или поддержать Израиль в попытке воспрепятствовать созданию иранской ядерной бомбы. По информации NYT, среди высших чиновников сформировался «хрупкий консенсус» против военного вмешательства, особенно после заявлений Ирана о готовности к диалогу.

Планируемая израильская атака была намечена на май и должна была отсрочить ядерные разработки Тегерана как минимум на год. Большинство сценариев операции предполагали участие США — как в обеспечении защиты Израиля от возможных иранских ответных действий, так и в содействии самому удару. Тем не менее, на данном этапе Трамп решил сосредоточиться на дипломатии, отмечает газета.

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Ранее Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, пригрозив стране бомбардировками в случае отказа от заключения соглашения по ядерной программе. В ответ Масуд Пезешкиан объявил о готовности к равноправному диалогу с Белым домом, а аятолла Али Хаменеи привёл ВС страны в состояние повышенной боевой готовности. К слову, на днях Дональд Трамп анонсировал «очень большие» переговоры США и Ирана.

Марина Фещенко
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