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17 апреля, 09:53

«Красота в глазах смотрящего»: Психолог объяснила, почему турецкие сериалы не вредят рождаемости

Психолог Ляпина: Увлечение турецкими сериалами не вредит демографии в России

Россиянка смотрит сериал. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Россиянка смотрит сериал. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Турецкие сериалы не несут той опасности, о которой заявляют общественники, требующие запретить зарубежные картины на территории России из-за якобы подрыва рождаемости, уверена психолог Милада Ляпина. По её словам, на экране создаются различные образы мужчин, в том числе токсичные, поэтому у женщин не должно возникнуть искажённого представления.

«Не стоит забывать фразу «красота в глазах смотрящего» — образ идеального мужчины для каждой женщины свой, и то, что для одной — принц, для другой, что называется, врагу не пожелаешь», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

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В то же время она подчеркнула, что существует проблема чрезмерного увлечения сериалами, которая, однако, не вызывает маниакальное желание выйти замуж за иностранца. Тем не менее у человека могут возникнуть расхождения с реальностью и стремление соответствовать придуманному идеалу, что чревато тревожностью и неготовностью начать отношения, объяснила эксперт.

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Напомним, ранее «Ветераны России» восстали против турецких сериалов, заподозрив их в подрыве демографии. Однако в Госдуме вступились за турецкие сериалы. Кроме того, журналист Владимир Познер посчитал глупостью запрет таких сериалов в России.

Борис Эльфанд
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