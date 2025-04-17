«Красота в глазах смотрящего»: Психолог объяснила, почему турецкие сериалы не вредят рождаемости

Турецкие сериалы не несут той опасности, о которой заявляют общественники, требующие запретить зарубежные картины на территории России из-за якобы подрыва рождаемости, уверена психолог Милада Ляпина. По её словам, на экране создаются различные образы мужчин, в том числе токсичные, поэтому у женщин не должно возникнуть искажённого представления.

«Не стоит забывать фразу «красота в глазах смотрящего» — образ идеального мужчины для каждой женщины свой, и то, что для одной — принц, для другой, что называется, врагу не пожелаешь», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».