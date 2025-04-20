Пасхальное перемирие. Как в зоне СВО отреагировали на остановку огня, 20 апреля Президент России Владимир Путин приказал временно остановить боевые действия, в свою очередь на Украине попытались отказаться от мирных инициатив. Как стороны отреагировали на пасхальное перемирие — в обзоре Life.ru. 19296 19296 Армия России исполняет в зоне СВО приказ Владимира Путина о прекращении огня. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Россия объявила перемирие

С 18:00 19 апреля Россия в одностороннем порядке объявила о временном прекращении огня в связи с празднованием Воскресения Христова. Президент России Владимир Путин отдал приказ приостановить боевые действия. Пасхальное перемирие должно продолжиться до полуночи 21 апреля. Важно отметить, что указ верховного главнокомандующего не подразумевает не отвечать на огонь противника.

— Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий, — заявил российский лидер.

Президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в связи с празднованием Пасхи. Фото © Life.ru

Решение Владимира Путина было поддержано и Министерством обороны, и Русской православной церковью. В РПЦ напомнили, что они всегда призывали остановить боевые действия по случаю больших христианских праздников. В свою очередь, командующим Объединённой группировкой войск генералом армии Валерием Герасимовым отдан приказ прекратить огонь.

— Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединённой группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Многие встретили в штыки решение президента, но важно понимать фон происходящего. Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить переговоры по достижению мира на Украине, если одна из сторон конфликта будет их саботировать.

Карта зоны СВО 20 апреля 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

— Заявить о перемирии первыми и продемонстрировать готовность к мирной инициативе — это в первую очередь работа на внешнюю аудиторию. Особенно на фоне продолжающихся консультаций с зарубежными странами. Такое решение даёт России дополнительные очки в дипломатическом поле и позволяет формировать образ конструктивной стороны, в отличие от т.н. Украины, — констатирует автор канала «Рыбарь».

Что приказал Владимир Зеленский

Ждать конструктива от Владимира Зеленского не приходится. Первое заявление главы киевского режима отвергало всякую возможность остановки огня.

— По поводу очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей — сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога, — написал он в своих социальных сетях.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сначала отказался от перемирия, затем согласился. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

На фоне появления в американской прессе заявлений о готовности признать американской администрацией суверенитет России над Крымом Зеленский изменил свою риторику. В ВСУ начал поступать приказ об остановке огня.

— Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить её и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, — заявил так называемый президент Украины.

Кто нарушил перемирие

Долгим режим прекращения огня не был. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе по нескольким населённым пунктам региона. ВСУ сорвали перемирие, обстреляв Алёшки, Голую Пристань и Каховку. О нарушении договорённостей рассказал военный корреспондент Александр Коц. Военкор Евгений Поддубный также подтвердил, что остановки огня нет.

— Через пару часов после начала перемирия противник направил в атаку на позиции наших десантников колумбийцев. Бывшего военнослужащего ВС Колумбии Тукерриса Эдисона и Андреса Зулету бросили в бой. Те про перемирие ничего не слышали и в детали накануне Пасхи вникать не стали, — проинформировал Поддубный.

Авторы канала «Военная хроника» выразили мнение, что для Украины перемирие — возможность отдохнуть и провести перегруппировку, при этом они отмечают, что западная пресса уже готова обвинить Россию в срыве своей же инициативы.

Авторы Даниил Черных