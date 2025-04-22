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Опубликовано 22 апреля 2025, 11:19

Согласовано с США: Политолог раскрыл цель пасхального перемирия

Политолог Пинчук: Россия согласовала идею пасхального перемирия с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Россия не получила военного преимущества от объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия, однако у нашей страны была политическая цель, уверен первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. По его словам, идея была согласована с США.

«Москва продемонстрировала, что у неё есть инструменты для остановки военных действий, — до перемирия были сомнения, что боевые действия можно поставить на паузу. Как выясняется, одномоментное краткосрочное перемирие вполне возможно», — подчеркнул доктор политических наук.

Умные люди подсказали: Путин объяснил, почему Киев вдруг согласился на пасхальное перемирие
Умные люди подсказали: Путин объяснил, почему Киев вдруг согласился на пасхальное перемирие

Напомним, Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. ВСУ режим прекращения огня не соблюдали: удары наносились около пяти тысяч раз. Однако на украинских территориях не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь. Перемирие закончилось в ночь на 21 апреля. Глава государства сообщил о продолжении СВО.

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Борис Эльфанд
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