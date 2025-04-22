Согласовано с США: Политолог раскрыл цель пасхального перемирия

Россия не получила военного преимущества от объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия, однако у нашей страны была политическая цель, уверен первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. По его словам, идея была согласована с США.

«Москва продемонстрировала, что у неё есть инструменты для остановки военных действий, — до перемирия были сомнения, что боевые действия можно поставить на паузу. Как выясняется, одномоментное краткосрочное перемирие вполне возможно», — подчеркнул доктор политических наук.