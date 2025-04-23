Между Россией и Мьянмой приостановлено авиасообщение: единственный рейс по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск не выполняется из-за низкой загрузки и мощного землетрясения, произошедшего в стране весной.

«Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании. До этого, когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая», — рассказал ТАСС коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачёво Станислав Таравков.