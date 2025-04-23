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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 11:05
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Между Россией и Мьянмой приостановлено авиасообщение

Мьянма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tony Wu Studio

Мьянма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tony Wu Studio

Между Россией и Мьянмой приостановлено авиасообщение: единственный рейс по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск не выполняется из-за низкой загрузки и мощного землетрясения, произошедшего в стране весной.

«Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании. До этого, когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая», — рассказал ТАСС коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачёво Станислав Таравков.

При этом аэропорт ожидает, что перевозчик вернётся к выполнению рейсов в осенне-зимний сезон.

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Напомним, сокрушительное землетрясение случилось в Мьянме 28 марта. Последствия оказались очень катастрофичными: стихия разрушила порядка 10 тысяч строений, погибло более 3 тысяч человек. Среди жертв оказался и учитель из России. При этом страну до сих пор продолжают сотрясать землетрясения.

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Александра Вишнякова
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