В Кремле высказались о пасхальном перемирии на Украине
Песков: Пасхальное перемирие закончилось, ВС РФ продолжили выполнение задач
Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские войска после пасхального перемирия возобновили выполнение задач, поставленных руководством страны в рамках СВО на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними верховным главнокомандующим», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на вопрос об ударах по Киеву со стороны ВС РФ.
Напомним, что Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. ВСУ режим прекращения огня не соблюдали: удары наносились около пяти тысяч раз. Однако на украинских территориях не зафиксировали ни одной атаки. Перемирие закончилось в ночь на 21 апреля.