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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 10:04
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В Кремле высказались о пасхальном перемирии на Украине

Песков: Пасхальное перемирие закончилось, ВС РФ продолжили выполнение задач

Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска после пасхального перемирия возобновили выполнение задач, поставленных руководством страны в рамках СВО на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними верховным главнокомандующим», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на вопрос об ударах по Киеву со стороны ВС РФ.

Напомним, что Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. ВСУ режим прекращения огня не соблюдали: удары наносились около пяти тысяч раз. Однако на украинских территориях не зафиксировали ни одной атаки. Перемирие закончилось в ночь на 21 апреля.

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Наталья Демьянова
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