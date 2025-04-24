В Кремле высказались о пасхальном перемирии на Украине

Российские войска после пасхального перемирия возобновили выполнение задач, поставленных руководством страны в рамках СВО на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними верховным главнокомандующим», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на вопрос об ударах по Киеву со стороны ВС РФ.