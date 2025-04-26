Белоусов был на пункте группировки «Курск» при поднятии флага РФ в Горнале
Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Глава Минобороны России Андрей Белоусов присутствовал на командном пункте группировки «Курск» при поднятии российского флага в Горнале. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе инспекции войсковой группировки министр обороны заслушал доклад генерал-полковника Валерия Солодчука, командующего группировкой. Солодчук доложил об операциях российских войск по нейтрализации сил противника в Курской области. Белоусов также определил задачи для военнослужащих.
Ранее сообщалось, что ВС РФ полностью освободили Курскую область от вражеских формирований. Операция по зачистке региона от ВСУ была успешно завершена. Кремль поделился видео с докладом президенту РФ Владимиру Путину об освобождении курского приграничья. Глава государства отметил эффективную работу ряда подразделений ВС РФ и поблагодарил российских бойцов за полный разгром украинской армии в регионе.