Белоусов был на пункте группировки «Курск» при поднятии флага РФ в Горнале

Глава Минобороны России Андрей Белоусов присутствовал на командном пункте группировки «Курск» при поднятии российского флага в Горнале. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе инспекции войсковой группировки министр обороны заслушал доклад генерал-полковника Валерия Солодчука, командующего группировкой. Солодчук доложил об операциях российских войск по нейтрализации сил противника в Курской области. Белоусов также определил задачи для военнослужащих.