Вернули должок: Почему участие северокорейцев в освобождении Курщины — исторически справедливо Оглавление «Аллея МиГов» «Чёрный четверг» Российским и северокорейским военным не впервой оказываться по одну сторону баррикад в крупномасштабном конфликте. Речь идёт о Корейской войне 1950–1953 годов. Как это было, вспоминает Life.ru. 3974 3974 Совесткие лётчики-истребители принимали активное участие в Корейской войне. Обложка © ТАСС / Ю. Кравчук

Заявление Генерального штаба ВС России об участии солдат и офицеров Корейской народной армии в девятимесячной операции по освобождению Курской области стало главной мировой сенсацией уходящего апреля. По словам начгенштаба Валерия Герасимова, северокорейские братья по оружию не просто внесли вклад в вытеснение украинских боевиков с территории РФ, а «оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки ВСУ». Отвагу, стойкость и профессионализм союзных подразделений оценил и Владимир Путин.

«Отдаём должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную», — подчеркнул президент РФ, пообещав не забывать подвига бойцов из КНДР.

Официальное заявление на этот счёт сделали и в Пхеньяне. Ким Чен Ын назвал участие сынов своего Отечества в СВО на стороне России «священной миссией», которая лишь укрепит дружбу двух держав. «Борцам за справедливость» установят памятник в самом сердце северокорейской столицы, а к могилам павших возложат цветы, пообещал лидер азиатского государства.

Удивляться столь тесному военному сотрудничеству России и КНДР не стоит — оно началось не сегодня, вчера или год назад. Бойцы двух государств однажды уже находились по одну сторону баррикад в крупном вооружённом конфликте, но тогда на помощь приходили не к нам, а мы. Более того, во многом благодаря участию в тех событиях недавних победителей Великой Отечественной Северная Корея до сих пор существует и не находится под протекторатом Сеула. Речь идёт о Корейской войне 1950–1953 годов, где Советский Союз, как и сегодня КНДР, принял самое прямое участие.

«Аллея МиГов»

Причины Корейской войны — тема отдельного разговора, так как её истоки уходят к концу Второй мировой. По факту это первое крупное локальное столкновение между социалистическими и капиталистическими государствами в период холодной войны. Факт в том, что северокорейские войска в результате летнего наступления 1950 года смогли сломить сопротивление южан и почти завершить объединение полуострова в единое государство. К 1 августа силы Южной Кореи при поддержке американцев удерживали только небольшой участок — Пусанский плацдарм.

Ситуация изменилась, когда в конфликт вступила коалиция ООН во главе с Соединёнными Штатами, которые не хотели уступать влияние в стратегическом регионе коммунистам. 15 сентября США высадили десант в районе порта Инчхон, а 23 сентября западные войска уже заняли Сеул. В результате уже к началу октября того же года КНДР практически пала: Пхеньян был взят, а остатки соединений прижались к границам Китая и СССР.

Сложное положение соседей побудило Поднебесную и Советский Союз вступить в войну. КНР делала ставку на наземные силы с целью обеспечить северокорейской стороне численное преимущество, например, посылала добровольцев, в числе которых был и сын председателя Мао Цзэдуна Мао Аньин. Так китайским силам удалось осенью-зимой 1950 года блокировать американский корпус с морскими пехотинцами и британский батальон у Чосинского водохранилища, что привело к большим потерям среди противника.

СССР же воспользовался технологическим лидерством и вызвался завоевать господство в воздухе, где безнаказанно действовали американские бомбардировщики и истребители.

Бомбардировщики B-29 «Суперкрепость». Фото © U.S. Department of Defense

«Аллея МиГов» — именно так прозвали американские лётчики северо-западную часть КНДР, где действовали советские асы на новейших реактивных истребителях МиГ-15. Детище ОКБ Микояна и Гуревича на тот момент являлось самым совершенным в мире среди себе подобных. Самолёт был вооружён двумя 23-мм и одной 37-мм пушками — они буквально распиливали тяжёлые бомбардировщики ВВС США B-29, которые за свою живучесть именовались «Суперкрепостями». Не держал удар и прямой конкурент МиГов — F-86 «Сейбр», вооружённый лишь тремя 12,7-мм пулемётами.





К концу октября в небе над полуостровом хозяйничали американские истребители и бомбардировщики F-80, F-84, F9F и B-29, уничтожая ковровыми налётами инфраструктуру, места сосредоточения сил северокорейских и китайских военных, а также тысячи гражданских, в том числе применяя напалмовые снаряды. Однако всё изменилось в ноябре, когда авиация США столкнулась с новейшими советскими самолётами свежесформированного 64-го авиакорпуса. А уже в марте 1951-го к группировке присоединилась и 324-я истребительная авиадивизия под командованием легендарного аса, ночного кошмара гитлеровских «соколов» и трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

Трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб. Фото © Минобороны России

Первые же воздушные победы МиГ-15 не только ознаменовали начало истребительных дуэлей реактивной эры, но и вынудили американцев экстренно перебросить в регион 4-е крыло перехватчиков с такими же новейшими F-86. Однако советские машины оказались не по зубам даже «Сейбрам» и раз за разом выходили из столкновений победителями, неся лишь редкие потери.

«Чёрный четверг»

Самым трагическим эпизодом Корейской войны для ВВС США стал так называемый «Чёрный четверг» — 12 апреля 1951 года. В этот день 48 американских «суперкрепостей» собирались нанести удар по Супхунской ГЭС на реке Ялуцзян и мостам, по которым шло подкрепление северокорейским бойцам. Прикрывало B-29 почти вдвое больше истребителей — 78 единиц. Задача перехватить всю эту армаду была возложена на 44 истребителя МиГ-15.

«Бомбардировщики шли тремя группами, по 16 в каждой. Задачей моего звена было атаковать истребители США и увести их от В-29. Мы с ходу пошли в атаку. Я определил командирский самолёт в эскадрилье Thunderjet и открыл огонь. Одна очередь прошла позади хвоста американского самолёта, вторая попала точно в цель. F-84 задымил и стал уходить, потом свалился в штопор. Затем мы стали гоняться за пытающимися выйти из схватки истребителями США, о защите своих «летающих крепостей» американские пилоты уже не думали», — вспоминал в одном из интервью непосредственный участник тех событий, Герой Советского Союза Сергей Крамаренко.

Три МиГ-15 заходят на атаку американских B-29. Фото © National Museum of the U.S. Air Force

Воздушный бой длился менее десяти минут. За это время советские асы уничтожили 12 бомбардировщиков и шесть истребителей противника, не понеся ни одной потери. Почти все оставшиеся «суперкрепости» вернулись на аэродромы с пробоинами и нуждались в ремонте. Десятки американских лётчиков были вынуждены катапультироваться и были взяты в плен. В США попытались скрыть масштабы трагедии и сильно исказили данные в свою пользу. Американское командование записало на счёт янки десятки сбитых и повреждённых МиГов и подтвердило уничтожение лишь трёх B-29. Однако всю эту лжестатистику звёздно-полосатых опровергает один простой факт — на следующие три месяца Штаты полностью отказались от подобных вылетов, объявив по случаю неудачной операции недельный траур.

Самым результативным советским лётчиком в Корее был Евгений Георгиевич Пепеляев. На его счету — 23 сбитых самолёта противника. Но самым ярким эпизодом его карьеры стал бой 6 октября 1951 года. Лётчики 196-го истербительного полка под его командованием провели воздушный поединок с группой новейших американских истребителей F-86 «Сейбр» — противник тогда вывел 30 машин.

Сам Пепеляев тогда сбил два «сейбра» и ещё один подбил — тот сел на «брюхо» на берегу Жёлтого моря. Его пилот, капитан Билл Гаррет, бежал и был подобран своими. «Сейбр» советским военным удалось тщательно замаскировать, почти целым трофей был доставлен на аэродром Аньдун, а затем отправлен в Москву на изучение. В 1952 году Пепеляев получил звание Героя Советского Союза.

Всего за время участия в Корейской войне советские асы сбили около 200 американских самолётов различного типа. Собственные потери составили 29 самолётов и десять лётчиков.

Обломки сбитого в Корее B-29. Фото © Общественное достояние

Этот непродолжительный, но очень показательный исторический эпизод как нельзя лучше подтверждает: участие северокорейцев в боях за курскую землю — не оказанная нам услуга со стороны Пхеньяна, а возвращённый должок, о котором Северная Корея сквозь десятилетия не забыла. И потому неверно считать, что Россия получила настоящих братьев по оружию лишь сейчас — мы уже были ими.