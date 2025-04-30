«Нет сомнений»: Путин выразил уверенность в восстановлении отношений с Европой
Путин: Безусловно, рано или поздно отношения с Европой восстановятся
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что восстановление отношений между Москвой и Европой является лишь вопросом времени. Об этом глава государства заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые», проводимом российским обществом «Знание».
«Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны. — Прим. Life.ru) — белое и чёрное, красное и коричневое… У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся — это безусловно», — сказал президент.
Напомним, что ранее сегодня Путин прибыл в музей Победы, где проходит марафон «Знание. Первые». Просветительское мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там главе государства представили фильм «В списках не значился», а также рассказали об истории общества «Знание». Также российский лидер отметил, что в зоне СВО присутствуют французские солдаты, которые воюют на стороне РФ.