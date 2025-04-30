«Нет сомнений»: Путин выразил уверенность в восстановлении отношений с Европой

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что восстановление отношений между Москвой и Европой является лишь вопросом времени. Об этом глава государства заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые», проводимом российским обществом «Знание».

«Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны. — Прим. Life.ru) — белое и чёрное, красное и коричневое… У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся — это безусловно», — сказал президент.