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30 апреля, 17:00

«Нет сомнений»: Путин выразил уверенность в восстановлении отношений с Европой

Путин: Безусловно, рано или поздно отношения с Европой восстановятся

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что восстановление отношений между Москвой и Европой является лишь вопросом времени. Об этом глава государства заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые», проводимом российским обществом «Знание».

«Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны. — Прим. Life.ru) — белое и чёрное, красное и коричневое… У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятсяэто безусловно», — сказал президент.

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Напомним, что ранее сегодня Путин прибыл в музей Победы, где проходит марафон «Знание. Первые». Просветительское мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там главе государства представили фильм «В списках не значился», а также рассказали об истории общества «Знание». Также российский лидер отметил, что в зоне СВО присутствуют французские солдаты, которые воюют на стороне РФ.

Ольга Сливченко
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