Песков: РФ ждёт от Киева действий по деэскалации конфликта в праздничные дни

В дни майского перемирия Москва ожидает от Киева чётких действий по деэскалации конфликта, а не двусмысленных высказываний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, разумеется, будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное — действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни», — сказал представитель Кремля на брифинге.