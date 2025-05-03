Песков: РФ ждёт от Киева действий по деэскалации конфликта в праздничные дни
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В дни майского перемирия Москва ожидает от Киева чётких действий по деэскалации конфликта, а не двусмысленных высказываний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы, разумеется, будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное — действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Также пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия проверяет готовность Киева к миру, предлагая перемирие.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил установить трёхдневное перемирие в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Киев долгое время воздерживался от комментариев, однако сегодня Владимир Зеленский отверг эту инициативу. Вдобавок он пригрозил иностранным лидерам, которые посетят Парад Победы в Москве. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя скандальное заявление главаря киевского режима, не сдерживал себя в выражениях.