В Кремле объяснили, зачем Россия предлагает Киеву перемирие

Москва, озвучивая мирные инициативы, стремится оценить заинтересованность Киева в урегулировании конфликта и установлении прочного мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для прессы.

Песков подчеркнул, что предложенные ранее Россией пасхальное перемирие, а также нынешнее предложение о прекращении огня на майские праздники (8-10 мая) преследуют цель выяснить, насколько украинское руководство готово к поиску путей для достижения долгосрочного и стабильного мира между двумя странами.