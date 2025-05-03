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Регион
3 мая, 12:05

В Кремле объяснили, зачем Россия предлагает Киеву перемирие

Песков: Россия проверяет готовность Киева к миру, предлагая перемирие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва, озвучивая мирные инициативы, стремится оценить заинтересованность Киева в урегулировании конфликта и установлении прочного мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для прессы.

Песков подчеркнул, что предложенные ранее Россией пасхальное перемирие, а также нынешнее предложение о прекращении огня на майские праздники (8-10 мая) преследуют цель выяснить, насколько украинское руководство готово к поиску путей для достижения долгосрочного и стабильного мира между двумя странами.

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Напомним, президент Путин предложил установить трёхдневное перемирие в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Киев долгое время воздерживался от комментариев, однако сегодня Зеленский отверг эту инициативу.

Ранее, в апреле, российская сторона объявляла пасхальное перемирие (19-21 апреля). Несмотря на это, украинские военные около пяти тысяч раз нарушили режим прекращения огня. При этом, как сообщалось, в ночь Пасхи на подконтрольных Киеву территориях атак не было зафиксировано. После окончания перемирия 21 апреля Путин объявил о продолжении специальной военной операции.

Александр Юнашев
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