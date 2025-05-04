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4 мая, 20:46

От взрыва в московской многоэтажке выбило железную дверь в квартире напротив

Пострадавшая от взрыва многоэтажка на юго-западе Москвы. Обложка © Life.ru

Пострадавшая от взрыва многоэтажка на юго-западе Москвы. Обложка © Life.ru

Взрыв в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева оказался настолько мощным, что волной выбило железную дверь в квартире напротив. Об этом рассказала жительница пострадавшей квартиры в беседе с Life.ru.

Спасатели полностью отключили газ в доме, срезав трубу, и прекратили подачу электричества. По последним данным, за медицинской помощью обратились 18 человек. Шестеро из них попали в больницу, в том числе двое детей. Два человека находятся в тяжёлом состоянии. Спасательные работы продолжаются.

Повреждения дома после пожара на юго-западе Москвы. Видео © Life.ru

Life.ru публикует страшные кадры с пытавшимися спастись жителями взорвавшейся многоэтажки
Life.ru публикует страшные кадры с пытавшимися спастись жителями взорвавшейся многоэтажки

Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Эпицентр взрыва находился в квартире на верхних этажах, где возник сильный пожар и произошли серьёзные разрушения. Очевидцы описывают громкий хлопок, после которого из окон квартиры вырвалось пламя. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. СК возбудил уголовное дело.

Лия Мурадьян
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