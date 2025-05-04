От взрыва в московской многоэтажке выбило железную дверь в квартире напротив

Взрыв в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева оказался настолько мощным, что волной выбило железную дверь в квартире напротив. Об этом рассказала жительница пострадавшей квартиры в беседе с Life.ru.

Спасатели полностью отключили газ в доме, срезав трубу, и прекратили подачу электричества. По последним данным, за медицинской помощью обратились 18 человек. Шестеро из них попали в больницу, в том числе двое детей. Два человека находятся в тяжёлом состоянии. Спасательные работы продолжаются.