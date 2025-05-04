От взрыва в московской многоэтажке выбило железную дверь в квартире напротив
Пострадавшая от взрыва многоэтажка на юго-западе Москвы. Обложка © Life.ru
Взрыв в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева оказался настолько мощным, что волной выбило железную дверь в квартире напротив. Об этом рассказала жительница пострадавшей квартиры в беседе с Life.ru.
Спасатели полностью отключили газ в доме, срезав трубу, и прекратили подачу электричества. По последним данным, за медицинской помощью обратились 18 человек. Шестеро из них попали в больницу, в том числе двое детей. Два человека находятся в тяжёлом состоянии. Спасательные работы продолжаются.
Повреждения дома после пожара на юго-западе Москвы. Видео © Life.ru
Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Эпицентр взрыва находился в квартире на верхних этажах, где возник сильный пожар и произошли серьёзные разрушения. Очевидцы описывают громкий хлопок, после которого из окон квартиры вырвалось пламя. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. СК возбудил уголовное дело.