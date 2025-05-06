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6 мая, 10:50

В Каменске-Уральском полыхает цех на площади 1300 квадратов

SHOT: В Каменске-Уральском горит цех по производству металлического порошка

В Каменске-Уральском Свердловской области загорелся цех по производству металлического порошка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, публикуя соответствующее видео.

Пожар в Каменске-Уральском. Видео © SHOT

«Чё-то там шарахнуло. Мужики говорят, что слышали взрыв какой-то», — поделился очевидец.

По данным телеграм-канала, огонь охватил уже 1300 квадратов. На месте работают 32 спасателя и 12 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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Тем временем число жертв пожара в жилом доме на юго-западе Москвы выросло до 4 человек. Ночью при разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины. Напомним, что мощный взрыв прогремел вечером 4 мая. Пожарные полностью ликвидировали возгорание. СК возбудил уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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