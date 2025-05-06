В Каменске-Уральском полыхает цех на площади 1300 квадратов
SHOT: В Каменске-Уральском горит цех по производству металлического порошка
В Каменске-Уральском Свердловской области загорелся цех по производству металлического порошка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, публикуя соответствующее видео.
Пожар в Каменске-Уральском. Видео © SHOT
«Чё-то там шарахнуло. Мужики говорят, что слышали взрыв какой-то», — поделился очевидец.
По данным телеграм-канала, огонь охватил уже 1300 квадратов. На месте работают 32 спасателя и 12 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Тем временем число жертв пожара в жилом доме на юго-западе Москвы выросло до 4 человек. Ночью при разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины. Напомним, что мощный взрыв прогремел вечером 4 мая. Пожарные полностью ликвидировали возгорание. СК возбудил уголовное дело.