В Каменске-Уральском полыхает цех на площади 1300 квадратов

В Каменске-Уральском Свердловской области загорелся цех по производству металлического порошка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT , публикуя соответствующее видео.

По данным телеграм-канала, огонь охватил уже 1300 квадратов. На месте работают 32 спасателя и 12 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших не поступало.