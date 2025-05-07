Гуманитарное значение: В РФ высказались об ожиданиях от перемирия в честь 80-летия Победы
РИА «ФП»: Перемирие может иметь гуманитарное значение для мирного населения
Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru
В преддверии 80-летия Победы Россия объявила о временном прекращении боевых действий с 8 по 10 мая. Это решение, принятое на высшем уровне, призвано создать условия для достойного празднования памятной даты. Кремль подчёркивает гуманитарный характер инициативы, сохраняя при этом право на ответные действия в случае провокаций.
Украинская сторона не поддержала предложение о перемирии, назвав его «постановочным жестом». Официальный Киев требует долгосрочных гарантий прекращения огня как условия для возобновления переговоров. Примечательно, что инициатива России получила неожиданную поддержку от президента США Дональда Трампа, который оценил этот шаг как важный, хотя и символический.
Философ Александр Дугин высказал мнение, что подобные временные меры не способны изменить глубинные причины конфликта, обусловленные цивилизационными различиями. Однако даже кратковременное перемирие может иметь гуманитарное значение для мирного населения.
Несмотря на отсутствие взаимности со стороны Украины, Россия подтвердила намерение соблюдать объявленный режим прекращения огня. Эксперты в разговоре с РИА «ФедералПресс» отмечают, что эта инициатива, независимо от её непосредственных последствий, продемонстрировала готовность Москвы к дипломатическим шагам в условиях продолжающегося противостояния.
Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин объявил трёхдневное перемирие на дни празднования 80-летия Великой Победы, однако Владимир Зеленский отказался от этой инициативы. Кроме того, бывший комик начал угрожать главам стран, которые будут присутствовать на Красной площади во время Парада. Тем не менее сегодня в Кремле подтвердили, что предложение перемирия остаётся в силе.