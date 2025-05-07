В преддверии 80-летия Победы Россия объявила о временном прекращении боевых действий с 8 по 10 мая. Это решение, принятое на высшем уровне, призвано создать условия для достойного празднования памятной даты. Кремль подчёркивает гуманитарный характер инициативы, сохраняя при этом право на ответные действия в случае провокаций.

Украинская сторона не поддержала предложение о перемирии, назвав его «постановочным жестом». Официальный Киев требует долгосрочных гарантий прекращения огня как условия для возобновления переговоров. Примечательно, что инициатива России получила неожиданную поддержку от президента США Дональда Трампа, который оценил этот шаг как важный, хотя и символический.

Философ Александр Дугин высказал мнение, что подобные временные меры не способны изменить глубинные причины конфликта, обусловленные цивилизационными различиями. Однако даже кратковременное перемирие может иметь гуманитарное значение для мирного населения.