Путин отметил вклад кубинских бойцов в сражениях под Ленинградом в годы ВОВ

Президент РФ Владимир Путин признал значимость действий кубинских бойцов, принимавших участие в сражениях под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны. Такое заявление он сделал во время встречи с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем.

«Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом. Я знаю, что вы начали свой визит с посещения Санкт-Петербурга, Ленинграда. Хочу отметить, что добровольцы с Кубы как раз воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом», — сказал глава государства.