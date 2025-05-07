Путин отметил вклад кубинских бойцов в сражениях под Ленинградом в годы ВОВ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин признал значимость действий кубинских бойцов, принимавших участие в сражениях под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны. Такое заявление он сделал во время встречи с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем.
«Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом. Я знаю, что вы начали свой визит с посещения Санкт-Петербурга, Ленинграда. Хочу отметить, что добровольцы с Кубы как раз воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом», — сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что Мигель Диас-Канель первый из иностранных гостей прибыл в Россию для празднования 80-летия Великой Победы. Он уже успел посетить монумент «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище в Петербурге, где возложил к мемориалу цветы. Также кубинский лидер призвал поблагодарить СССР и Красную армию за победу в Великой Отечественной войне. А в рамках встречи с Дмитрием Медведевым Диас-Канель сообщил, что народ его страны знает, кто в действительности одержал победу, несмотря на риторику Вашингтона.