Архивные документы раскрыли историю награждения отца Владимира Путина

Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента России — медалью «За боевые заслуги» был подписан маршалом Советского Союза Леонидом Говоровым, одним из ключевых разработчиков операции по прорыву блокады Ленинграда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на архивные данные.

Во время Великой Отечественной войны отец российского лидера участвовал в боях на Ленинградском фронте и был тяжело ранен в ногу на легендарном плацдарме «Невский пятачок». В критический момент его спас сосед по петроградскому дому, который, рискуя жизнью, вынес раненого бойца с поля боя под вражеским огнём и доставил в госпиталь.

За проявленное мужество в сражениях на «Невском пятачке» Владимир Путин-старший был представлен к медали «За боевые заслуги». Соответствующий документ завизировали командующий Ленинградским фронтом маршал Леонид Говоров и член Военного совета фронта генерал-лейтенант Владимир Богаткин.