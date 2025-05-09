Подсчитал LostArmour подсчитал, сколько украинских военных погибло с начала СВО
LostArmour: С начала СВО погибло минимум 130 тысяч украинских бойцов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari
С начала СВО потери украинской армии превысили более 130 тысяч человек. Эта цифра получилась в результате подсчёта свыше 68,5 тысячи некрологов и почти 62 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые перестали выходить на связь, рассказали аналитики LostArmour. При этом уточняется, что полученная цифра является минимально возможной. Реальные потери могут быть ещё выше.
«Данный статистический обзор составлен на основе данных, собранных группой по подсчёту потерь Вооружённых формирований Украины проекта LostArmour. Источником для этих данных являются открытые публикации в украинском сегменте сети Интернет: новости, некрологи, награждения, поиск пропавших», — уточнили аналитики.
Данные LostArmour могут быть серьёзно занижены. Так, в конце прошлого года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ с начала СВО превысили 365 тысяч солдат. При этом, по данным российских СМИ на февраль, потери ВСУ убитыми и ранеными достигли 1,08 млн военных.
Несмотря на шокирующие потери, ВСУ уже более пяти тысяч раз нарушили перемирие, объявленное в честь 80-летия Великой Победы. Также зафиксировано 3502 удара и сброса боеприпасов с дронов, а также 1455 обстрелов из ствольной артиллерии. Также ВСУ пробовали прорваться через границы Курской и Белгородской областей.