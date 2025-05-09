Подсчитал LostArmour подсчитал, сколько украинских военных погибло с начала СВО

С начала СВО потери украинской армии превысили более 130 тысяч человек. Эта цифра получилась в результате подсчёта свыше 68,5 тысячи некрологов и почти 62 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые перестали выходить на связь, рассказали аналитики LostArmour. При этом уточняется, что полученная цифра является минимально возможной. Реальные потери могут быть ещё выше.

«Данный статистический обзор составлен на основе данных, собранных группой по подсчёту потерь Вооружённых формирований Украины проекта LostArmour. Источником для этих данных являются открытые публикации в украинском сегменте сети Интернет: новости, некрологи, награждения, поиск пропавших», — уточнили аналитики.