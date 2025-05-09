Спикер ВСУ Волошин опроверг негласное присоединение Украины к перемирию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
Украинские солдаты не получали от командования приказов соблюдать перемирие в честь Дня Победы. Об этом сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на спикера Сил обороны юга Владислава Волошина.
«Никаких распоряжений относительно того, чтобы открывать ответный огонь, никто не давал. Все действуют согласно ситуации и оперативной обстановке. Такого распоряжения не было», — сказал пресс-секретарь.
Накануне украинское издание «Суспільне» со ссылкой на военных трёх подразделений ВСУ с Красноармейского (Покровского) направления сообщило, что в ВСУ якобы выпустили приказ открывать только ответный огонь. Также о негласной готовности Киева к перемирию заявлял депутат Рады Алексей Гончаренко*.
Как сообщал Life.ru, 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Киев отказался от прекращения огня, а главарь режима Владимир Зеленский и вовсе начал угрожать мировым лидерам, прибывшим в Москву на торжественные мероприятия. 9 мая Министерство обороны России сообщило, что ВСУ более пяти тысяч раз нарушили перемирие и четырежды пытались прорваться через границу РФ.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга