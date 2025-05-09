Украинские солдаты не получали от командования приказов соблюдать перемирие в честь Дня Победы. Об этом сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на спикера Сил обороны юга Владислава Волошина.

«Никаких распоряжений относительно того, чтобы открывать ответный огонь, никто не давал. Все действуют согласно ситуации и оперативной обстановке. Такого распоряжения не было», — сказал пресс-секретарь.

Накануне украинское издание «Суспільне» со ссылкой на военных трёх подразделений ВСУ с Красноармейского (Покровского) направления сообщило, что в ВСУ якобы выпустили приказ открывать только ответный огонь. Также о негласной готовности Киева к перемирию заявлял депутат Рады Алексей Гончаренко*.