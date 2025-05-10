Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв обратил внимание на заявление нового главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о проблемах в Балтийском регионе, упомянувшего повреждение кабелей, инциденты на границе и действия ВМФ РФ. Сенатор отметил, что немецкий дипломат намеренно проигнорировал диверсию на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года, так как знает о причастности «своих» ко взрывам.

«Валефуль не назвал в этом ряду крупнейшую и, в отличие от предыдущих, совершенно реальную диверсию — подрыв «Северных потоков». Не назвал. Потому что он знает, кто это сделал. Свои. И потому ничуть этим не обеспокоен. По Фрейду», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.