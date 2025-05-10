«Знает, что свои!» В Совфеде объяснили молчание главы МИД ФРГ о подрыве «Северных потоков»
Косачёв: Новый глава МИД ФРГ Вадефуль знает, что «Северные потоки» взорвали свои
Газопровод. Фото © freepik/aleksandarlittlewolf
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв обратил внимание на заявление нового главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о проблемах в Балтийском регионе, упомянувшего повреждение кабелей, инциденты на границе и действия ВМФ РФ. Сенатор отметил, что немецкий дипломат намеренно проигнорировал диверсию на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года, так как знает о причастности «своих» ко взрывам.
«Валефуль не назвал в этом ряду крупнейшую и, в отличие от предыдущих, совершенно реальную диверсию — подрыв «Северных потоков». Не назвал. Потому что он знает, кто это сделал. Свои. И потому ничуть этим не обеспокоен. По Фрейду», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
Взрывы на двух российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Россия многократно запрашивала информацию о ходе расследования диверсии на Западе, но ни разу не получила ответов. Главным подозреваемым, по мнению европейских правоохранителей, является 44-летний водолаз из Киева Владимир Журавлёв. Но как отмечал президент РФ Владимир Путин, диверсией руководили спецслужбы США, о чём в Европе предпочитают молчать. Директор СВР Сергей Нарышкин утверждал, что Москва располагает сведениями о причастности к подрывам англосаксонских спецслужб. О готовности назвать ответственных за взрывы на «Северных потоках» говорил и президент США Дональд Трамп.