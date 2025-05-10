Глава МИД Фидан: Турция поддерживает безусловное прекращение огня на Украине

Турция выступает за введение режима безусловного прекращения огня на Украине и готова присоединиться к миссии по контролю за его соблюдением. Как сообщают источники в турецком МИД, такое заявление сделал глава ведомства Хакан Фидан в онлайн-обращении к участникам встречи «коалиции желающих».

«Фидан заявил о приверженности Турции территориальной целостности и суверенитету Украины, поддержке обеспечения безусловного прекращения огня и усилий, прилагаемых в этом направлении. Он отметил, что в случае обеспечения режима прекращения огня Турция готова выполнить свою часть миссии по наблюдению за его соблюдением», — сказал он.