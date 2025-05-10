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Регион
10 мая, 20:03

Глава МИД Фидан: Турция поддерживает безусловное прекращение огня на Украине

Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Турция выступает за введение режима безусловного прекращения огня на Украине и готова присоединиться к миссии по контролю за его соблюдением. Как сообщают источники в турецком МИД, такое заявление сделал глава ведомства Хакан Фидан в онлайн-обращении к участникам встречи «коалиции желающих».

«Фидан заявил о приверженности Турции территориальной целостности и суверенитету Украины, поддержке обеспечения безусловного прекращения огня и усилий, прилагаемых в этом направлении. Он отметил, что в случае обеспечения режима прекращения огня Турция готова выполнить свою часть миссии по наблюдению за его соблюдением», — сказал он.

Глава МИД Турции Фидан рассказал, что около пяти лет назад его пытались отравить
Глава МИД Турции Фидан рассказал, что около пяти лет назад его пытались отравить

Напомним, что первым с призывом согласиться на 30-дневное перемирие к Москве и Киеву обратился президент Штатов, пригрозив обеим сторонам санкциями в случае отказа. В Кремле заявили, что подобное перемирие неосуществимо, если не будет учтён ряд нюансов, а также напомнили, что киевскому режиму несвойственно выполнять взятые на себя обязательства. Глава Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что готов ввести дополнительные антироссийские рестрикции, если Москва не примет предложение. Следующим с похожим ультиматумом выступил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Юрий Лысенко
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