Глава МИД Фидан: Турция поддерживает безусловное прекращение огня на Украине
Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS
Турция выступает за введение режима безусловного прекращения огня на Украине и готова присоединиться к миссии по контролю за его соблюдением. Как сообщают источники в турецком МИД, такое заявление сделал глава ведомства Хакан Фидан в онлайн-обращении к участникам встречи «коалиции желающих».
«Фидан заявил о приверженности Турции территориальной целостности и суверенитету Украины, поддержке обеспечения безусловного прекращения огня и усилий, прилагаемых в этом направлении. Он отметил, что в случае обеспечения режима прекращения огня Турция готова выполнить свою часть миссии по наблюдению за его соблюдением», — сказал он.
Напомним, что первым с призывом согласиться на 30-дневное перемирие к Москве и Киеву обратился президент Штатов, пригрозив обеим сторонам санкциями в случае отказа. В Кремле заявили, что подобное перемирие неосуществимо, если не будет учтён ряд нюансов, а также напомнили, что киевскому режиму несвойственно выполнять взятые на себя обязательства. Глава Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что готов ввести дополнительные антироссийские рестрикции, если Москва не примет предложение. Следующим с похожим ультиматумом выступил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц.