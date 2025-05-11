Украине раскрыли последствия отказа ехать на саммит в Стамбул по зову Путина
Журналист Боуз заявил, что Путин предложением о переговорах дал Киеву шанс
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин чётко показал свою готовность к дипломатическим переговорам, Киев получил очередной шанс от России. Таким мнением поделился журналист Чей Боуз, комментируя выступление российского лидера с предложением сесть за стол переговоров 15 мая в Турции.
«Русские дали украинцам шанс. Если они им не воспользуются, Россия решит этот вопрос на поле боя», — написал Боуз в соцсети Х.
Напомним, в ночь на 11 мая президент Владимир Путин выступил с речью перед общественностью. Он предложил 15 мая возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий. При этом российский лидер отверг навязываемое Киевом и США прекращение огня сроком на 30 дней. Президент США заявил, что день переговоров станет великим для Москвы и Киева, а вот глава Франции не был удовлетворён шагом российского лидера.