Президент России Владимир Путин чётко показал свою готовность к дипломатическим переговорам, Киев получил очередной шанс от России. Таким мнением поделился журналист Чей Боуз, комментируя выступление российского лидера с предложением сесть за стол переговоров 15 мая в Турции.

«Русские дали украинцам шанс. Если они им не воспользуются, Россия решит этот вопрос на поле боя», — написал Боуз в соцсети Х.