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Регион
11 мая, 07:06

«Лицемерие 80-го уровня»: С «миролюбивого» Зеленского сорвали маску

Политолог Аграновский: Зеленскому нужно перемирие для усиления атак на Россию

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимиру Зеленскому нужно временное перемирие для повторных боевых действий, уверен политолог Дмитрий Аграновский. Он обратил внимание, что ситуация для ВСУ складывается довольно плохо, поэтому им требуются прекращение огня по всей линии фронта для передышки.

С другой стороны, Зеленский может делать подобные заявления для «информационного шума». Собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня» отметил, что Украина при реальном желании остановить боевые действия согласилась бы на перемирие ко Дню Победы, которое объявил президент России Владимир Путин. Однако киевский режим продолжил атаки.

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«Россия уже второй раз конкретно предлагает перемирие и даже предпринимает действия в этом направлении. А в ответ мы просто слышим даже не отрицание от Зеленского, а изрыгание ругательств, проклятий и усиление атак на нас. Это лицемерие 80-го уровня», — подчеркнул эксперт.

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Напомним, ранее Зеленский отверг предложение РФ о трёхдневном перемирии ко Дню Победы. В ночь с 10 на 11 мая закончился срок объявленного перемирия, которое ВСУ нарушали неоднократно. Кроме того, президент России Владимир Путин заявил о попытках нападения на границу России во время перемирия, хотя Москва не исключала продление перемирия в зависимости от реакции Киева.

Борис Эльфанд
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