«США надавят на Украину»: Путин перетянул Трампа на сторону России

Президент России Владимир Путин перетянул своего американского коллегу Дональда Трампа на нашу сторону, предложив Украине прямые переговоры. Теперь глава США принудит Владимира Зеленского согласиться на встречу в Стамбуле. Об этом заявил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

По его словам, Путину необходимо было ответить на ультиматум лидеров ЕС и российский лидер предложил свой вариант. При этом Украина уже намекнула на отказ от переговоров, выдвинув условие, но её позиция вторична, уверен политолог. Он подчеркнул, что дальше решать будут США.