Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал реакцию киевских властей на мирную инициативу Владимира Путина о переговорах в Стамбуле. По его словам, ответ украинской стороны оказался ожидаемым, поскольку Зеленский продолжает придерживаться ультимативной риторики и не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу.

«Ответ Киева оказался предсказуем: Зеленский выставил свои «условия» на предложение президента России возобновить прямые переговоры «без предварительных условий». Киевский режим не в состоянии отойти от языка ультиматумов: прекращение огня на 30 дней, потом «Украина готова встречаться». Эта линия идёт от европейских ястребов», — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

По словам парламентария, текущая ситуация не позволяет ни европейским государствам, ни Украине выдвигать России какие-либо ультимативные требования. Как заявил депутат, российский президент выдвигает конкретные предложения, направленные на достижение стабильного мира и устранение глубинных причин украинского кризиса. При этом он обратил внимание, что российские вооружённые силы продолжают успешное продвижение на оперативных направлениях.

Политик выразил сомнение в искренности мирных намерений руководства Украины и ряда европейских государств. По его мнению, объявленный месячный мораторий на боевые действия может быть использован киевским режимом для перегруппировки сил, подготовки диверсионных актов и организации новых провокаций.