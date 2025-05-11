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11 мая, 14:45

Слуцкий разгромил Зеленского за ответ на предложение Путина о переговорах

Слуцкий: Ответ Киева на предложение Путина о переговорах был очевиден

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев

Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал реакцию киевских властей на мирную инициативу Владимира Путина о переговорах в Стамбуле. По его словам, ответ украинской стороны оказался ожидаемым, поскольку Зеленский продолжает придерживаться ультимативной риторики и не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу.

«Ответ Киева оказался предсказуем: Зеленский выставил свои «условия» на предложение президента России возобновить прямые переговоры «без предварительных условий». Киевский режим не в состоянии отойти от языка ультиматумов: прекращение огня на 30 дней, потом «Украина готова встречаться». Эта линия идёт от европейских ястребов», — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

По словам парламентария, текущая ситуация не позволяет ни европейским государствам, ни Украине выдвигать России какие-либо ультимативные требования. Как заявил депутат, российский президент выдвигает конкретные предложения, направленные на достижение стабильного мира и устранение глубинных причин украинского кризиса. При этом он обратил внимание, что российские вооружённые силы продолжают успешное продвижение на оперативных направлениях.

Политик выразил сомнение в искренности мирных намерений руководства Украины и ряда европейских государств. По его мнению, объявленный месячный мораторий на боевые действия может быть использован киевским режимом для перегруппировки сил, подготовки диверсионных актов и организации новых провокаций.

Относительно перспектив мирного урегулирования парламентарий отметил, что они целиком зависят от готовности украинской стороны к разумному компромиссу. Он также напомнил, что в США звучат призывы к прекращению конфликта, приведя в пример положительную оценку Дональдом Трампом инициативы российского лидера о возобновлении переговоров.

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Канцлер ФРГ вслед за Зеленским призвал Путина объявить перемирие перед переговорами

Напомним, Путин предложил киевскому режиму провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Зеленский ответил, что Украина пойдёт на это только после соглашения на 30-дневное перемирие. Во Франции назвали инициативу «первым, но недостаточным шагом». Трамп тем временем заявил о «большой недели» благодаря предложению Москвы.

Александра Мышляева
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