Венгерский аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в публикации на платформе X обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя его недавнее обращение к президенту России Владимиру Путину.

Как указал Кошкович, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции, подчеркнув, что украинское законодательство не позволяет ему признавать территориальные изменения или вести переговоры с Путиным. Однако по мнению аналитика, это законодательство не имеет значения даже для самого Зеленского, который игнорирует собственные утверждения.

«Зеленский утверждает, что украинское законодательство не позволяет ему признавать территориальные изменения. Украинское законодательство также не позволяет ему вести переговоры с Путиным. Никого не волнует украинское законодательство. Даже его самого», — подчеркнул эксперт.