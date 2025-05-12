«Никого не волнует»: Зеленского уличили в лицемерии после требования к Путину
Аналитик Кошкович заявил о лицемерии Зеленского после его требования к Путину
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Венгерский аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в публикации на платформе X обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя его недавнее обращение к президенту России Владимиру Путину.
Как указал Кошкович, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции, подчеркнув, что украинское законодательство не позволяет ему признавать территориальные изменения или вести переговоры с Путиным. Однако по мнению аналитика, это законодательство не имеет значения даже для самого Зеленского, который игнорирует собственные утверждения.
«Зеленский утверждает, что украинское законодательство не позволяет ему признавать территориальные изменения. Украинское законодательство также не позволяет ему вести переговоры с Путиным. Никого не волнует украинское законодательство. Даже его самого», — подчеркнул эксперт.
Это заявление Зеленского последовало за призывом президента США Дональда Трампа к властям Украины незамедлительно согласиться на предложение Путина о начале переговоров.
Напомним, что Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он также отметил, что не исключает возможности достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. В данном вопросе Трамп занял сторону Путина и потребовал от Киева немедленно согласиться на переговоры.