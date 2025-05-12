Европа рискует остаться без союзника по Украине после шага Трампа
Sky News: Трамп встал на сторону Путина после ультиматума со стороны лидеров ЕС
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Хозяин Белого дома Дональд Трамп неожиданно поддержал российского президента Владимира Путина после ультиматума европейских лидеров, сообщила Sky News.
Как отмечает издание, европейские политики рассчитывали на поддержку Трампа, однако, несмотря на их требования немедленного и безоговорочного прекращения огня, американский президент решил солидаризироваться с Путиным.
Sky News подчёркивает, что утрата США как надёжного союзника по украинскому вопросу может вынудить Европу действовать самостоятельно.
Напомним, что Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он также отметил, что не исключает возможности достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. В данном вопросе Трамп занял сторону Путина и потребовал от Киева немедленно согласиться на переговоры.