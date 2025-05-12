В Польше перевозчики устроили блокаду на границе с Украиной
В Польше перевозчики устроили блокаду на границе с Украиной. Обложка © X / meklerrafal
В Польше перевозчики вновь устроили блокаду на границе с Украиной. Так они выражают своё недовольство из-за растущего наплыва украинских конкурентов, которые, по их мнению, негативно влияют на их бизнес. Кроме того, польские грузовики уже много дней стоят на украинской стороне. Об этом рассказал один из ключевых фигур коалиции «Конфедерация» Рафал Меклер.
«Мы уже в [пункте пропуска на границе с Украиной] Дорохуске. Граница стоит», — написал Меклер в соцсети X.
Ранее Польша прекратила работу российского Генерального консульства в Кракове и высылала трёх его сотрудников, объявив их персонами нон грата. В ответ на эти действия Варшавы Министерство иностранных дел России пообещало принять ответные меры.