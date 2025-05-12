В Польше перевозчики устроили блокаду на границе с Украиной

В Польше перевозчики вновь устроили блокаду на границе с Украиной. Так они выражают своё недовольство из-за растущего наплыва украинских конкурентов, которые, по их мнению, негативно влияют на их бизнес. Кроме того, польские грузовики уже много дней стоят на украинской стороне. Об этом рассказал один из ключевых фигур коалиции «Конфедерация» Рафал Меклер.