«На десять шагов впереди»: За границей восхитились действиями Путина
Журналист Христофору: Путин смог умело отклонить ультиматум Запада
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У Запада не получилось заставить Россию принять их условия по прекращению огня с Украиной. Президент РФ Владимир Путин отверг европейский ультиматум и поделился своим видением сложившейся ситуации, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Путин на десять шагов впереди», — написал Христофору на своей странице в соцсети X.
Напомним, Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он также отметил, что не исключает возможности достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. В данном вопросе Трамп занял сторону Путина и потребовал от Киева немедленно согласиться на переговоры.