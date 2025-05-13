В Китае указал на важность двустороннего сотрудничества с Латинской Америкой

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к многостороннему сотрудничеству со странами Латинской Америки в целях сохранения существующего международного порядка. Об этом он сообщил, выступая на церемонии открытия 4-й министерской встречи форума «Китай — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК)»

«Китай поддерживает страны Латинской Америки и Карибского бассейна в расширении их влияния в многосторонних форматах. Мы готовы взаимодействовать с латиноамериканской стороной, твёрдо отстаивать международную систему с ООН в основе, а также мировой порядок, опирающийся на международное право», — подчеркнул Си Цзиньпин.