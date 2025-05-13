В Китае указал на важность двустороннего сотрудничества с Латинской Америкой
Си Цзиньпин: КНР вместе с Латинской Америкой встанет на защиту мирового порядка
Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к многостороннему сотрудничеству со странами Латинской Америки в целях сохранения существующего международного порядка. Об этом он сообщил, выступая на церемонии открытия 4-й министерской встречи форума «Китай — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК)»
«Китай поддерживает страны Латинской Америки и Карибского бассейна в расширении их влияния в многосторонних форматах. Мы готовы взаимодействовать с латиноамериканской стороной, твёрдо отстаивать международную систему с ООН в основе, а также мировой порядок, опирающийся на международное право», — подчеркнул Си Цзиньпин.
Китайский лидер раскритиковал протекционизм, односторонние подходы и формирование конфронтационных блоков, назвав их противоречащими объективным тенденциям. Он предупредил, что политика запугивания, проводимая некоторыми странами, в итоге приведёт лишь к их собственной изоляции.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин лично присутствовал на параде, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади. Также торжественное мероприятие посетили президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель.