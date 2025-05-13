Россия не подпустила Китай к трём своим главным сокровищам
Baijiahao: Китай не смог получить доступ к трём видам оружия России
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Несмотря на углубление российско-китайских отношений, КНР выражает недовольство жёсткой позицией Москвы в вопросах продажи определённых видов вооружения. По мнению Пекина, Россия проявляет излишнюю твёрдость и не готова к компромиссам. Об этом сообщает издание Baijiahao.
Как сообщают китайские журналисты, существует три вида российского оружия, способных серьёзно повлиять на мировой баланс сил, и Китай неоднократно пытался их приобрести, неизменно получая отказ. Речь идёт о транспортных самолётах Ан-124, подводных лодках проекта «Борей» и стратегических бомбардировщиках Ту-160. Эти образцы, по мнению аналитиков, представляют особый интерес для Пекина, который надеялся, что возраст техники станет аргументом в пользу продажи. Однако Россия твёрдо отказала в передаче даже устаревших моделей.
«В руках России спрятаны три великих национальных сокровища», — говорится в публикации.
По мнению экспертов, такая принципиальность Москвы объясняется стратегической важностью этих систем вооружений и их принадлежностью к национальным приоритетам. В Китае считают, что Россия скорее утилизирует эту технику, чем передаст её даже союзнику. Аналитики заключают, что конкуренция между государствами проявляется не только в демонстрации мощи, но и в ограничении доступа к передовым военным разработкам, что является важной составляющей глобальной стратегической игры.
Напомним, что недавно лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву с рабочим визитом и даже присутствовал на Параде Победы, который прошёл на Красной площади. Также на торжественном мероприятии были замечены президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель. Президент Азербайджана также планировал участвовать в праздновании 9 Мая, но в последний момент отменил свою поездку.