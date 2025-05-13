Несмотря на углубление российско-китайских отношений, КНР выражает недовольство жёсткой позицией Москвы в вопросах продажи определённых видов вооружения. По мнению Пекина, Россия проявляет излишнюю твёрдость и не готова к компромиссам. Об этом сообщает издание Baijiahao.

Как сообщают китайские журналисты, существует три вида российского оружия, способных серьёзно повлиять на мировой баланс сил, и Китай неоднократно пытался их приобрести, неизменно получая отказ. Речь идёт о транспортных самолётах Ан-124, подводных лодках проекта «Борей» и стратегических бомбардировщиках Ту-160. Эти образцы, по мнению аналитиков, представляют особый интерес для Пекина, который надеялся, что возраст техники станет аргументом в пользу продажи. Однако Россия твёрдо отказала в передаче даже устаревших моделей.

«В руках России спрятаны три великих национальных сокровища», — говорится в публикации.