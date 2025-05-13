Депутат Александр Бородай выразил мнение в эфире радио «Комсомольская правда», что Киев не стремится к установлению мира. По его словам, даже если в Стамбуле удастся заключить какое-либо соглашение, вести переговоры Россия будет прежде всего с Соединёнными Штатами.

Он отметил, что несмотря на четвёртый год продолжающихся боевых действий и огромный размах конфликта, дипломатия и экономические контакты не менее важны, чем военные действия. Бородай также подчеркнул, что за последнее время в конфликте наметились изменения у одной из ключевых сторон, и когда Москва предлагает Киеву прямой диалог, как это было ранее в Стамбуле, то речь, по сути, идёт о переговорах не с Украиной, а именно с США.