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Регион
13 мая, 10:10

«Конец политического существования»: В ГД объяснили, почему Киев не хочет мира

Депутат Бородай: Киевские власти знают, что перемирие разрушит их карьеру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Депутат Александр Бородай выразил мнение в эфире радио «Комсомольская правда», что Киев не стремится к установлению мира. По его словам, даже если в Стамбуле удастся заключить какое-либо соглашение, вести переговоры Россия будет прежде всего с Соединёнными Штатами.

Он отметил, что несмотря на четвёртый год продолжающихся боевых действий и огромный размах конфликта, дипломатия и экономические контакты не менее важны, чем военные действия. Бородай также подчеркнул, что за последнее время в конфликте наметились изменения у одной из ключевых сторон, и когда Москва предлагает Киеву прямой диалог, как это было ранее в Стамбуле, то речь, по сути, идёт о переговорах не с Украиной, а именно с США.

«Так называемая «украинская сторона» — она же не хочет завершения войны! Те люди, которые могут приехать в Стамбул с их стороны, они прекрасно понимают, что конец войны — это конец их политического существования. Полное отсутствие их политического будущего, а, может, и физического существования. Потому они упираются, как только могут», — отметил депутат в разговоре с kp.ru.

Политолог спрогнозировал неожиданный исход переговоров в Стамбуле
Политолог спрогнозировал неожиданный исход переговоров в Стамбуле

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Сначала Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие, но ему дали «пинка» и он решил приехать. В Европе лидеру киевского режима напомнили об указе, который запрещает ему говорить с Москвой.

Александра Мышляева
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