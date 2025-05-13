Рябков из МИД заявил о сомнениях России в договороспособности Киева

Россия подтверждает готовность к ответственному участию в переговорах с Украиной, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле, однако сомневается в готовности Киева и его западных союзников к реальному диалогу. Об этом заявил журналистам во вторник, 13 мая, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Давать прогнозы пока рано. Этот вопрос в первую очередь стоит адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву — готовы ли они к реальным договоренностям. Наше устойчивое впечатление таково: при нынешнем подходе единственное подходящее определение их позиции — это недоговороспособность. Со своей стороны мы настроены вести переговоры с полной ответственностью», — подчеркнул дипломат.