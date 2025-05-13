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13 мая, 13:02

Рябков из МИД заявил о сомнениях России в договороспособности Киева

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Россия подтверждает готовность к ответственному участию в переговорах с Украиной, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле, однако сомневается в готовности Киева и его западных союзников к реальному диалогу. Об этом заявил журналистам во вторник, 13 мая, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Давать прогнозы пока рано. Этот вопрос в первую очередь стоит адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву — готовы ли они к реальным договоренностям. Наше устойчивое впечатление таково: при нынешнем подходе единственное подходящее определение их позиции — это недоговороспособность. Со своей стороны мы настроены вести переговоры с полной ответственностью», — подчеркнул дипломат.

Стало известно, кто представит США на переговорах 15 мая в Стамбуле
Стало известно, кто представит США на переговорах 15 мая в Стамбуле

Как уже сообщал Life.ru, на днях президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая — в том же месте, где в 2022 году переговорный процесс был прерван по вине Киева и западных стран. Сначала президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит возможность участия только при условии, что Россия согласится на 30-дневное перемирие. Позднее он изменил позицию, сообщив о готовности к встрече и выразив намерение лично дождаться российского лидера в Стамбуле. В то же время Москва пока не раскрыла состав своей делегации. На этом фоне в ряде европейских стран напомнили Зеленскому о действующем на Украине указе, который запрещает официальным представителям вступать в переговоры с Россией.

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Переговоры в Стамбуле – 2: На чём остановились Россия и Украина в 2022 году
Марина Фещенко
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