Лев Лещенко выступил против назначения Валерия Карпина главным тренером «Динамо»

Давний болельщик московского «Динамо», народный артист РСФСР Лев Лещенко не видит причин для замены и. о. главного тренера Ролана Гусева другим специалистом. Так певец прокомментировал сообщения СМИ о том, что бело-голубые ведут переговоры с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Откуда идёт эта информация — мне неизвестно», — приводит слова Лещенко «Постньюс».

Артист отметил, что доволен работой Гусева. По словам Лещенко, если «Динамо» выиграет две оставшиеся игры, то Гусева нужно назначить главным тренером. Певец добавил, что ему нравится, как изменился коллектив при новом наставнике и как он относится к своим подопечным. А рассуждать о других тренерах, будь то Карпин или Станислав Черчесов, Лещенко не захотел.

Напомним, 1 мая стало известно, что «Динамо» рассталось с чешским тренером Марцелом Личкой. Исполняющим обязанности наставника был назначен Ролан Гусев. С тех пор бело-голубые победили «Крылья Советов» и «Спартак», поднявшись на четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» осталось провести две игры — 18 мая дома против «Акрона» и 24 мая на выезде с «Краснодаром». В заключительном матче сезона может решиться судьба чемпионства.