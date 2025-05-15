МИД подтвердил, что делегация РФ прибыла в Стамбул и готова к серьёзной работе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной. Москва готова к серьёзной работе, подчеркнула дипломат.

«Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьёзные переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьёзной работе», — сказала она на брифинге.