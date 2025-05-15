МИД подтвердил, что делегация РФ прибыла в Стамбул и готова к серьёзной работе
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной. Москва готова к серьёзной работе, подчеркнула дипломат.
«Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьёзные переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьёзной работе», — сказала она на брифинге.
По словам Захаровой — смысл сегодняшней встречи — в устранении первопричины конфликта на Украине и выходе на установление прочного мира.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский, делегаты уже прибыли в Турцию. От Украины приедут глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Умеров. Сам Зеленский тем временем собирается в Анкару на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, готовность приехать в Стамбул 16 мая выразил Дональд Трамп.