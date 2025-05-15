Рубио указал единственный путь к разрешению конфликта на Украине
Госсек США Рубио: Конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем
Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran
Конфликт между Россией и Украиной невозможно решить военным путём, урегулировать вопросы между двумя государствами можно лишь с помощью дипломатического метода. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по прибытии в Анталью на неформальную встречу глав МИД НАТО.
«Не существует военного решения конфликта между Россией и Украиной. Эта война будет завершена не военным, а дипломатическим путём», — заявил глава Госдепартамента.
Рубио также подчеркнул сохраняющуюся сложность ситуации вокруг украинского конфликта, но выразил надежду на скорый прогресс в переговорном процессе при поддержке США.
Напомним, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, которые должны были начаться утром, перенесены на послеобеденное время. Российскую делегацию в данной встрече будет возглавлять помощник президента, украинскую – представители офиса Зеленского и министерства обороны.