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Регион
15 мая, 08:33

Рубио указал единственный путь к разрешению конфликта на Украине

Госсек США Рубио: Конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем

Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Конфликт между Россией и Украиной невозможно решить военным путём, урегулировать вопросы между двумя государствами можно лишь с помощью дипломатического метода. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по прибытии в Анталью на неформальную встречу глав МИД НАТО.

«Не существует военного решения конфликта между Россией и Украиной. Эта война будет завершена не военным, а дипломатическим путём», — заявил глава Госдепартамента.

Рубио также подчеркнул сохраняющуюся сложность ситуации вокруг украинского конфликта, но выразил надежду на скорый прогресс в переговорном процессе при поддержке США.

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Генсек НАТО ждёт «улучшения ситуации» по конфликту на Украине после встречи в Стамбуле

Напомним, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, которые должны были начаться утром, перенесены на послеобеденное время. Российскую делегацию в данной встрече будет возглавлять помощник президента, украинскую – представители офиса Зеленского и министерства обороны.

Наталья Афонина
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