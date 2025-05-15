Рубио указал единственный путь к разрешению конфликта на Украине

Конфликт между Россией и Украиной невозможно решить военным путём, урегулировать вопросы между двумя государствами можно лишь с помощью дипломатического метода. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по прибытии в Анталью на неформальную встречу глав МИД НАТО.

«Не существует военного решения конфликта между Россией и Украиной. Эта война будет завершена не военным, а дипломатическим путём», — заявил глава Госдепартамента.