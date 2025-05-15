В США заявили, что Зеленскому к вечеру придётся сделать «неловкий выбор» в Стамбуле

Приехавший в Анкару Владимир Зеленский стоит перед «неловким выбором». Он должен оставаться в Турции так долго, чтобы показать США свои серьёзные намерения, но не настолько, чтоб это выглядело, будто он ждёт российскую делегацию. Об этом сообщает CNN.

Прилетевшему в Анкару Владимиру Зеленскому предстоит балансировать на тонкой грани: оставаться в Турции достаточно долго, чтобы продемонстрировать серьёзность своих намерений президенту США Дональду Трампу, но при этом не «пересидеть», чтобы не создать впечатление, будто он ждёт представителей Кремля. Так, Киев оказался перед выбором: либо полностью отвергнуть российскую инициативу, предложенную в Стамбуле, либо принять участие в её обсуждении, тем самым открыв совершенно новый вектор развития мирного диалога.

В материале сказано, что Россия и её не приехавший в Стамбул президент Владимир Путин уже оказались в выигрышном положении, поскольку отсутствие российского лидера не вызвало негодований у Трампа. Авторы считают, что Москва, возможно, до конца раскрывала состав своей делегации, оставляя надежду на приезд главы государства.

«Кремль в течение трёх дней намеренно не уточнял, кого именно планирует отправить, оставляя надежду на то, что сам Путин всё же приедет. Возможно, это была попытка поторговаться за двустороннюю встречу с Трампом, за чёткие условия или уступки перед президентским саммитом. А может, у Путина с самого начала не было никакого намерения участвовать», — сказано в тексте материала.