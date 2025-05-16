Anadolu: Глава МИД Турции встретится 16 мая с делегациями РФ, Украины и США

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведёт в пятницу в Стамбуле встречи с делегациями России, Украины и США по вопросам урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции.