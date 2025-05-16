Anadolu: Глава МИД Турции встретится 16 мая с делегациями РФ, Украины и США
Глава МИД Турции Хакан Фидан Обложка © X / Hakan Fidan
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведёт в пятницу в Стамбуле встречи с делегациями России, Украины и США по вопросам урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции.
«В пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан встретится в Стамбуле с делегацией США во главе с [госсекретарём] Марко Рубио, делегацией РФ во главе с [помощником президента РФ] Владимиром Мединским и делегацией Украины во главе с [министром обороны] Рустемом Умеровым», — говорится в сообщении.
Напомним, 15 мая должны были пройти переговоры между Киевом и Москвой. Делегация РФ в Стамбуле ждала украинских коллег с самого утра, но они так и не приехали. Зеленский заявил, что его представители будут в пятницу, 16 мая. Позже его советник сообщил, что представители Незалежной прибудут в Турцию к вечеру. Российская делегация в свою очередь успела провести встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.