Журналистов не пустили в зал, когда должно было состояться рукопожатие делегаций РФ и Украины

Журналисты не присутствовали на встрече делегаций РФ и Украины в тот момент, когда должно было состояться рукопожатие, поэтому неизвестно, соблюли стороны эту традицию переговоров, сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

«Журналистов завели в зал ненадолго, когда члены украинской делегации уже сидели, а представители России — рассаживались по местам. То есть неизвестно, было ли традиционное рукопожатие перед началом встречи», — написал он.