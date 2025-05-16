Журналистов не пустили в зал, когда должно было состояться рукопожатие делегаций РФ и Украины
Журналист Юнашев: Пресса не застала момента с рукопожатием делегаций в Стамбуле
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Журналисты не присутствовали на встрече делегаций РФ и Украины в тот момент, когда должно было состояться рукопожатие, поэтому неизвестно, соблюли стороны эту традицию переговоров, сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.
«Журналистов завели в зал ненадолго, когда члены украинской делегации уже сидели, а представители России — рассаживались по местам. То есть неизвестно, было ли традиционное рукопожатие перед началом встречи», — написал он.
Кроме того, на столах у переговорщиков лежат наушники. Юнашев предположил, что представители Украины решили сделать вид, что им непонятен русский язык.
Напомним, 16 мая начались переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, которые сорвались 15 мая по вине Киева. Сегодня за столом переговоров сидят 11 делегатов России и 12 от Киева. До этой встречи в Стамбуле завершились трёхсторонние переговоры между Турцией, США и Незалежной, продолжавшиеся более часа. Глава МИД Турции Хакан Фидан произнёс речь в начале переговоров РФ и Украины отметив, что они создадут почву для будущей встречи лидеров стран.