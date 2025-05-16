Переговоры между представителями России и Украины проходят в напряжённой обстановке. Турецкие посредники, присутствующие на встрече, осуществляли наблюдение с целью предотвращения возможных конфликтов и столкновений между участниками. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин, являющийся сокурсником Владимира Мединского по МГИМО, поделился своими взглядами на ситуацию, сложившуюся в Стамбуле.

«Переговоры действительно не совсем прямые, потому что на них посредничает Турция, чтобы там, не дай бог, драки не случилось. Надеюсь, что до этого не дойдёт, но кто знает — отношения между двумя странами сильно накалены», — рассказал он в беседе с URA.ru.

По словам Топорнина, возникли трудности с формированием украинской делегации, что привело к переносу начала переговоров на сутки. Он пояснил, что изменение состава произошло после оглашения российского списка участников, и украинской стороне потребовалось дополнительное время для согласования нового состава команды.

Кроме того, высокопоставленные представители обеих сторон обменивались резкими заявлениями накануне встречи. В частности, Владимир Зеленский назвал российскую делегацию «бутафорской», а глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что он является «жалким человеком». Подобные комментарии свидетельствуют об отсутствии стремления к конструктивному диалогу.

Топорнин отметил, что главным препятствием для достижения согласия является несовпадение позиций по территориальным вопросам. Киев настаивает на возвращении всех территорий, находящихся под контролем России, в состав Украины, что значительно усложняет любые попытки достижения договорённостей.

Несмотря на присутствие Турции в качестве наблюдателя, главной задачей которой является предотвращение конфронтации, общая обстановка остается крайне напряжённой. Стороны продолжают обвинять друг друга в агрессивных действиях, что создаёт дополнительные трудности для потенциальных соглашений.