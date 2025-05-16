Эксперт объяснил, почему на переговорах в Стамбуле могла произойти драка
Эксперт Топорнин допустил, что на переговорах в Стамбуле могла начаться драка
Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России
Переговоры между представителями России и Украины проходят в напряжённой обстановке. Турецкие посредники, присутствующие на встрече, осуществляли наблюдение с целью предотвращения возможных конфликтов и столкновений между участниками. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин, являющийся сокурсником Владимира Мединского по МГИМО, поделился своими взглядами на ситуацию, сложившуюся в Стамбуле.
«Переговоры действительно не совсем прямые, потому что на них посредничает Турция, чтобы там, не дай бог, драки не случилось. Надеюсь, что до этого не дойдёт, но кто знает — отношения между двумя странами сильно накалены», — рассказал он в беседе с URA.ru.
По словам Топорнина, возникли трудности с формированием украинской делегации, что привело к переносу начала переговоров на сутки. Он пояснил, что изменение состава произошло после оглашения российского списка участников, и украинской стороне потребовалось дополнительное время для согласования нового состава команды.
Кроме того, высокопоставленные представители обеих сторон обменивались резкими заявлениями накануне встречи. В частности, Владимир Зеленский назвал российскую делегацию «бутафорской», а глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что он является «жалким человеком». Подобные комментарии свидетельствуют об отсутствии стремления к конструктивному диалогу.
Топорнин отметил, что главным препятствием для достижения согласия является несовпадение позиций по территориальным вопросам. Киев настаивает на возвращении всех территорий, находящихся под контролем России, в состав Украины, что значительно усложняет любые попытки достижения договорённостей.
Несмотря на присутствие Турции в качестве наблюдателя, главной задачей которой является предотвращение конфронтации, общая обстановка остается крайне напряжённой. Стороны продолжают обвинять друг друга в агрессивных действиях, что создаёт дополнительные трудности для потенциальных соглашений.
Напомним, переговоры между Россией и Украиной были назначены вчера, но из-за неявки представителей Незалежной вовремя начались только сегодня. Встреча продолжалась порядка двух часов. Возглавлявший делегацию РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона довольна результатами, Life.ru публиковал его полное заявление. По итогам Россия и Украины достигли соглашения о самом масштабном за всю историю конфликта обмене пленными — 1000 на 1000, а также условились определить видение возможного прекращения огня и вернуться к переговорам.