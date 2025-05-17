Кремль назвал принципиальным вопросом, кто от Украины подпишет мирный договор
Песков: Для России важно, кто от Киева подпишет документы по итогам переговоров
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России очень важно понимать, кто будет подписывать мирные соглашения со стороны Украины в случае достижения договорённостей, так как это скажется на дальнейшей легитимности процесса. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«При подписании документов, которые предстоит согласовать делегациям, для нас главным и принципиальным остаётся, кто именно будет подписывать с украинской стороны эти документы», — подчеркнул он.
Напомним, 16 мая в Стамбуле завершились переговоры между представителями России и Украины, которые длились около двух часов. По итогам встречи стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что каждая сторона представит своё видение установления мира во втором раунде переговоров, который, предположительно, пройдёт в июне. Киев также призвал провести встречу российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Кремле допустили такое развитие событий, но при условии достижения договорённостей двумя делегациями.